華夏科大老師帶領學童用壁畫美化校園。（華夏科大提供）

華夏科技大學積極推動大學社會責任，以壁畫美化校園為主軸推動地方創生，此次前進彰化縣西港國小，由老師陳彥宏、杜若婷、陳家馨等成立「偏偏起舞團隊」，與數位媒體設計系謝璨羽老師共同規畫營隊課程與壁畫活動，讓學子在學習中獲得成就感與自我肯定，而藉由自我成長和對社區的認同感。

華夏科大表示，「偏偏起舞團隊」以在地的課程與融入社區做為發想，透過課程設計與規 ，讓學子能盡早接觸自己生長的社區，讓學子們可以對自己身邊的環境有更多的認識，也讓學生從參與過程中，對自己生長的地方有更多的認同感。

西港國小校長洪信德說，藉由營隊課程與壁畫活動，產生對愛護社區以及貢獻社會的理念，並藉著美化校園讓學校和學子的情感更加的深化，讓學子們能夠自發性地回到社區與回到母校。

謝璨羽說，彰化西港很多是養鴨的養殖戶，而課程中也帶著學子們去了解當地的養鴨人家，並讓學子親自跟可愛的小鴨互動，此次壁畫也以鴨子為主題，將學子與鴨子的互動描繪在學校的牆面上，做為地方情感的連結。