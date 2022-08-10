金管會針對郭明錤日前在玉晶光(3406)除息開放融券交易當天，鎖定玉晶光發布不利評論，造成公司股價劇烈波動表態，若發現有任何人涉有證券不法情事，將依照規定來處理，且8月9日蘋果股價逆勢收紅，玉晶光今天盤中股價強勢大漲，重回400元關卡，也收復郭明錤發布報告當天股價高點。

繼2020年7月22日在玉晶光除息當天，盤中發表署名以「玉晶光為Semco與舜宇光學進入Apple鏡頭供應鏈的最大輸家」為題的報告，郭明錤今年7月27日再度精準的挑中玉晶光除息開放融券交易發布利空訊息，郭明錤指稱，玉晶光供應蘋果iPhone 14的後置鏡頭出現膜裂(coating-crack) 現象，蘋果因此將「1000萬顆鏡頭」訂單轉單至大立光，以避免新機交貨出問題，而玉晶光27日融券也大增513張，致使玉晶光除息當天從填息變收小漲，28日盤中股價更一度重挫下殺至368.5元。

此次郭明錤遭部分市場人士呼籲金管會應出來控管，主要原因是郭明錤明確指稱，蘋果將1000萬顆鏡頭訂單轉單至大立光，以避免新機交貨出問題，但郭明錤並未提出蘋果轉「1000萬顆」訂單的證據，而玉晶光日前公布7月合併營收，受惠於蘋果iPhone新機拉貨，單月合併營收達19.46億元，月增68.91%，年增18.1%，為去年10月以來新高，累計前7月合併營收為82.01億元，較去年同期成長21.49%，從玉晶光營收來看，看不出有掉了1000萬顆訂單跡象，讓人質疑郭明錤訊息可靠度及發布訊息的動機。

再者，原本分析師針對產業或公司營運發表看法屬工作職權，只要不涉及刻意操控股價，亦屬言論自由範圍，且多數專業分析師針對公司發布報告前，亦會拜訪公司了解狀況，公司頂多針對與公司營運事實不符之處與該分析師溝通，但郭明錤不僅未與公司求證，還於除息開放融券交易時發布訊息，讓融券放空者獲利豐碩，卻嚴重傷及玉晶光無辜小股東權益，且一再針對玉晶光於可以融券放空時發布利空訊息，引發爭議。

儘管證期局表示，天風國際證券是在香港註冊的券商，不是在台灣設立，也不是由我國法令規管的合法券商，郭明錤也沒有在國內有登記券商業務人員資格，並非我國可以規管，須回到當地的法令，但證交所、櫃買中心有市場監視制度，對個股會進行監督查核，若有個股的股價發生異常波動達到一定標準，會列為注意股票提醒投資人注意，若發現有任何人涉有證券不法情事，將依照規定來處理。