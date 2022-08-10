國民黨主席朱立倫派副主席夏立言率團訪問大陸，民進黨今嚴厲譴責，時機錯誤，立場錯亂，更對不起努力保家衛國的中華民國國軍。

民進黨認為，就在中共解放軍仍在海峽對峙我軍，威脅台灣安全，而國台辦正於今日發表《台灣問題與新時代中國統一事業》白皮書，並明確點出「一國兩制」作為統一台灣的治理方案，也不放棄對台動武。

民進黨說，值此時刻，朱立倫主席仍執意派夏立言與其小舅子高思博高調赴中，不僅時機錯誤，立場錯亂，更對不起努力保家衛國的中華民國國軍。

民進黨指出，國民黨此舉無異於認同中共當局對台施壓的不當作為，也間接顯示國民黨對於中共犯台時，可能失去抵抗意志；連國民黨黨內、包括年輕參選人也已連署表達要求停止出訪。

更重要的是，此舉將引起民眾疑慮且影響台灣內部團結，造成社會分化，並在民主盟友一致挺台時，讓國際社會質疑台灣面對威脅挑戰時的立場與認知，混淆國際視聽。

民進黨質疑朱立倫立場為何，並強調夏立言曾任陸委會主委，此時訪中具有強烈政治意涵，陸委會也已進行勸阻，不可能裝作完全不知道。