國民黨台北市長參選人蔣萬安酸民進黨台北市長參選人陳時中連買疫苗的路都找不到，陳時中反批在辯論的時候要針對主題，如果要批評就針對問題，別轉移焦點。蔣萬安今指出，他講的都是事實，陳時中離開指揮官位置不敢面對，卻說轉移焦點，民眾不會接受。

陳時中日前拋出內湖交通解方，還說自己路都找好了，只有蔣萬安還沒找到路，蔣萬安稱陳時中連買疫苗的路都找不到，只看到從指揮中心跑路；陳時中回擊，辯論時要針對主題，不要他在講道路對方在講疫苗，他在講疫苗對方就講快篩，這樣就沒有一個焦點，如果要批評就針對問題，不要轉移焦點。

蔣萬安今出席萬華雙福宮愛心物資發放活動受訪時強調，他講的都是事實，防疫期間特別萬華鄉親感受最深，當時如何對待萬華民眾，說萬華是破口，到了選舉才說要疼惜萬華，當時疫情爆發，疫苗、快篩採購都讓民眾不滿，當時疫苗採購不到，轉身變成高端推銷員，台北市民現在也只有4％打高端。

蔣萬安說，台北市民風吹日曬、大排長龍也買不到快篩，這些都是事實，陳時中離開指揮官位置不敢面對，卻說轉移焦點，民眾不會接受。