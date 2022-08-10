迎接蘇花改通車及渡假旅遊（Staycation）趨勢興起後的雙重效應，並面對國內渡假市場快速變化與挑戰，遠雄悅來大飯店自2020年起斥資逾3億元、啟動開幕20年來最大整修改裝計畫，從全館近400間客房、自助餐廳、日式料理、中餐廳，到夜間戶外光廊步道、娛樂館逐步進行分階段、大規模整建，並於今（10）日首度開放全新改裝後的飯店大廳、自助餐廳─英倫西餐廳、雙主題風格客房及娛樂館搶攻國旅商機。

花蓮遠雄悅來大飯店今日公開的改裝後亮點包括：

亮點一：全新飯店大廳及10米高熱氣球裝置藝術

全新開放的飯店大廳，以當代設計風格、明亮通透的空間及渡假氛圍，搭配典雅家具與花紋圖騰，詮釋探索太平洋畔的祕境旅程，而映入目光焦點的則是聳立於英倫西餐廳正中間，高達10米的熱氣球裝置藝術，運用趣味大膽的現代藝術展示，仿若來自《環遊世界80天》篇章故事的奇思妙想，精致雕飾組成氣球骨架，融合英倫造型時鐘與華麗傘狀燈具，展現迷人的全新英倫時尚風情，伴隨開展橫跨五大洲的美食之旅。

亮點二：五大洲美食巡禮三大必吃重點

由甫獲《2022亞太年度名廚》悅來西餐主廚黃琦瑋主理的英倫西餐廳（British Garden），經大幅改裝調整後整體近670坪、達300席座位，餐廳致力供應當季、當地食材，從花蓮在地生產的玉米雞、網室豬肉、七星潭漁產到小農栽種蔬菜，每日提供新鮮海鮮及冷食、現燙精選料理、亞洲美食薈萃、燒烤炸物、甜品區百道美食，五大主題區域分布於餐廳空間，映襯著窗外山海景色變化萬千，如同環遊世界五大洲、盡享全球特色美食。

而對首次造訪英倫西餐廳的美食愛好者來說，絕對不能錯過三大區域，分別是「亞洲料理薈萃」除常見的粵式掛爐燒味外，主廚精挑日韓星馬印緬多國美食，從香辣甘口的韓式辣炒年糕、充滿馥郁辛香料滋味的印度馬沙拉燉蔬菜，還有經典的新加坡叻沙蟹，輕鬆品嚐當代最具代表性的亞洲美味；「現燙精選料理」則有源自台南的現沖牛肉湯，鮮嫩牛肉沖入熱高湯，粉嫩色澤完美保留肉汁鮮甜，另外還有由花蓮小農多款直送蔬菜所打造的新鮮野菜牆，可吃到少見如野人蔘、刺莧、紅鳳菜、昭和菜新鮮現燙野菜，細細品嚐源自山海交界的自然風土滋味。「甜品區」則彙集珠寶櫃甜點、常溫糕點、手作甜點，從磅蛋糕、慕斯蛋糕、水果塔、北海道蛋糕十多種限定甜品，討好舌尖的甜蜜味蕾。

亮點三：百萬烤爐暨燒烤專區

因應國人對於燒烤美食的熱愛，英倫西餐廳此次首度引進澳洲百萬烤爐Beech Oven，主廚需以手感測溫、掌握不同食材的最佳熟度，更特地規劃牛、羊、豬、蔬菜、海鮮的不同燒烤料理，包括整條安格斯下肩胛牛排、戰斧牛排、炙烤梅花肉、香料羊腿、鹽烤天使紅蝦、澎湖鮮蚵/扇貝、壽豐筊百筍、烤鳳梨、燒烤櫛瓜，食客能親眼觀看爐台前方紅豔爐火與廚師的燒烤過程，並自行挑選第戎芥末、夏威夷蒜味堅果醬、印度風味芒果沾醬、焦糖洋蔥醬等超過10種由主廚特製的沾醬與配料，為燒烤食材增添風味。

亮點四：野奢風格親子主題房型─探索庭園客房、悅來寰宇探索客房

探索庭園客房就像在山海稜線上的奢華露營地般，從設計細節、牆面圖騰，甚至選用家具都能感受置身山林中的自然氛圍，一家人可在露台享用豐盛的私密野餐，房內更配有專屬投影設備，全家人依偎在沙發軟墊上，享受大螢幕帶來的視覺饗宴，一同感受悠閒舒適的假期。

悅來寰宇探索客房則更貼近家庭旅遊需求，最多容納6人，採用以野奢露營為靈感的獨特帳棚房型設計，擁有平面床型與上下舖床型，帶來不同的住宿體驗，空間設計上還特別保留了休憩小角落，孩子們在兒童帳棚裡玩耍，舒適的長型沙發則是大家共享歡樂的首選地點。

亮點五：靜謐樂活渡假主題房型─發現庭園客房、悅來寰宇發現客房

發現庭園客房是遠離喧囂生活的最佳提案，獨享專屬花園山丘，私享靜謐時光生活，房型設計以森林山丘為靈感，貫穿起居空間、浴室、戶外露台等空間設計，在自然環抱下、賴在南洋藤編沙發上，感受山居時光的緩慢流動。

悅來寰宇發現客房則同樣最多容納6人，兩大床及兩小床的搭配，滿足不同家族人數的住宿需求，設計上運用熱帶森林的圖騰語彙，幻化出在山谷海景環繞的家庭團聚空間，大面透光的起居空間，盡覽花蓮的山海景觀，夜晚在窗外滿天星光陪伴下入眠，與家人共同卸下所有壓力與心事。

亮點六：獨擁270度太平洋海景、孩子們的秘密基地─瑞奇活力館

全台唯一獨擁270度太平洋海景的親子祕密基地─Rich Fun瑞奇活力館，營造全年齡皆適宜使用的健康休閒娛樂場域，設置健身房、室內外泳池、兒童遊戲室、限時跑酷遊戲區、按摩水療池、蒸氣室、烤箱等空間，以及桌球、撞球及健身房等設施，並推出DIY手作課程（預約制）、生態導覽……等多元活動，讓假期的每一刻都充滿歡笑回憶。