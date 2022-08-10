要說華語影星成功進軍好萊塢的案例，似乎以武打明星為大宗，被封為「功夫皇帝」的李連杰就是一例，他的拳腳功夫在西方深具魅力，每部片都堪稱經典，也說明他挑劇本眼光獨到，但有部片他失之交臂，不但遺憾一輩子，還因此成就了周潤發。

有別於成龍式武打的大鳴大放具幽默感，曾在大陸武術比賽拿下少年組第一名及全運會武術套路全能冠軍的李連杰，其功夫與個人風格展較為內斂、深沉，前往好萊塢發展也很受到認可，是繼李小龍之後的武術大家。

李連杰進軍影壇後發光發熱，曾飾演過霍元甲、令狐沖、黃飛鴻、張無忌等經典角色，都給人留下深刻印象，但李連杰卻錯過一個大好機會，就是演出李安作品《臥虎藏龍》，眾所周知《臥虎藏龍》在奧斯卡獎、金球獎等大放異彩，也是華語電影史上首部榮獲奧斯卡金像獎最佳外語片的大片。

港媒曾報導，當時《臥虎藏龍》的男主角「李慕白」，本設定邀請李連杰出演，甚至很多環節都是為他量身打造，但當時李連杰的妻子正好懷孕3個月，他當時為了陪老婆，毅然放棄了這個演出機會，之後就是眾人所知，由周潤發搭檔楊紫瓊演出，如畫般的電影場景與絢爛的武打動作，完全滿足西方人對於東方武術的想像，拿下奧斯卡最佳外語片獎實至名歸，至於飾演「李慕白」的周潤發，則獲第20屆香港電影金像獎最佳男主角提名，並於第2屆美國亞裔艾美獎封帝，取得巨大成功名留青史，李連杰與《臥虎藏龍》失之交臂，雖可說是演員生涯中一輩子的遺憾，但以丈夫角色來看，能陪伴孕妻，無價。