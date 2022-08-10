高齡94歲的張佐阿公，堅持每天出海捕魚。（翻攝畫面）

高齡94歲的張佐阿公，堅持每天出海捕魚。（翻攝畫面）

台東縣成功鎮94歲老漁民張佐，身體超硬朗，到現在還是堅持自己天天開船出海捕魚，還自製漁具，徒手操作轉盤釣魚，應該是全台最老的討海郎，討海近80年的阿公說，他就是喜歡打漁，如果能活到100歲，還是要當個快樂的打漁郎。

94歲還是1尾活龍！全台最資深漁民張佐，開著小船，熟門熟路地進出新港漁港，在炙熱的烈日下，絲毫看不出疲累，來到漁場，指揮著小兒子拿出漁具，在這個電動釣魚轉盤的時代，阿公竟然還是用手操作著轉盤，用長滿繭子的雙手，感受海中釣線的動靜，近80年來，一直在海上討生活的阿公，最愛喝點鹿茸酒。

1929年出生的張佐，是澎湖七美人，10幾歲時到高雄討生活，還在日本漁船上工作過，60幾年前到成功鎮幫忙時，發現當地漁獲豐富，便帶著妻子遷移到這裡，繼續當漁民撐起一家生計，阿公靠捕漁養活了3女2男子女，現在更有22位孫子和曾孫，已經4代同堂。

張佐到現在還是天天出海捕漁，家人最常做的事，就是在耳邊一直說要他退休，但是阿公就是不同意，他說自己除了重聽，眼睛有時會濛濛的，身體還好的不得了，而且他最愛捕魚，有時連作夢都在想，不出海身體反而怪怪的，而且捉魚賣還能貼補生活，只要還能動，就堅持要出海。

63歲從銀行分行經理退休的小兒子，也擔心老爸一把年紀出海安全問題，所以也都陪阿爸出海，他說阿爸超厲害的，最多時1天釣起30尾魚都不會喊累，比年輕人還猛。

在地人都說，張佐阿公是捕漁界的大佬，國寶級人物，也是全台年紀最大的漁夫，今年全國區漁會大會將在台東辦理，屆時也會頒發特別獎，謝謝張佐阿公對漁業界的付出和熱愛。