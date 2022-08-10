擁有中東混血的網紅蕾菈（Lyla）是「反骨男孩」團員之一，因火辣身材和神似鄧紫棋的長相，因此有「小鄧紫棋」的封號，是許多人心目中的性感女神，近日她因馬來西亞行程離台，2日結束行程後，再飛往泰國參與反骨員工旅遊。而在員工旅遊期間被老公補求婚的她，也公開了當天眾人用心布置的「求婚房」照片，但網友一看到她的穿搭卻忍不住歪樓。

蕾菈在去年4月公開認愛DJ老公湯宇後，便經常透過社群媒體曬恩愛、分享日常，兩人也在今年4月驚喜宣布登記結婚，更在當時透露想嫁給對方的原因「不是衝動是憧憬」甜暈所有人。而近日一同前往泰國參加反骨員工旅遊的兩人，湯宇也沒有忘記補求婚，找來好友們在飯店布置並給蕾菈驚喜，讓蕾菈看到後再度感動落淚。

昨日蕾菈也在個人IG上PO文表示「求婚房的美，廁所根本超級好拍⋯不管是白天的景還是晚上的景都很讚，如果有要去泰國曼谷一定要住的飯店」。在公開了的一系列照片中，只見蕾菈穿著一件腰部鏤空、胸前深V的黑色高衩泳裝，站在浴室的落地窗前擺出各種撩人的姿勢，由下往上的拍攝角度更讓蕾菈原本就纖細的雙腿顯得更加修長；接著還不忘加碼曬出與老公的放閃照及自拍照，飽滿雙峰一覽無遺。網友看到後也直呼「超性感」、「配上你更美」、「你那麼每怎樣都好拍」。