展場規畫成航廈概念，以「島中選物」為題，邀請民眾一起拖著皮箱開啟選物之旅、入境理想未來。（楊舒婷攝）

台灣文博會首度移師高雄舉辦，此次分為2大展場，位於高雄流行音樂中心的文化策展區於5日盛大開幕，而位於高雄展覽館的品牌商展區於10日開幕，邀請500家國內外的文創品牌、IP授權業者，更有全新線上洽商媒合展示平台「CET＋」線下、線上雙管齊下。展場設計概念為機場航廈，邀請民眾拉著皮箱來盡情選物、挖寶。

2022台灣文博會「品牌商展區」今年首度將文創品牌、IP授權兩大主題二合為一，並由樹德科技大學助理教授尹立擔任策展人，將展場規畫成航廈概念，以「島中選物」為題，邀請民眾一起拖著皮箱開啟選物之旅、入境理想未來。

除了線下的商展外，也推出線上展示平台「CET＋」，提供更加完善、便利和即時的國際洽商媒合服務，在「CET＋」有超過200家參展品品牌的專屬頁面，方便全球買主24小時不斷電地參與，將台灣的蓬勃文創能量帶到世界各角落。

文化部長李永得表示，這次創下許多紀錄，包括廠商有500間，而中南部的廠商就佔了4成，是過去在台北沒有的現象，還有開幕前3天，人數就突破了歷史紀錄。實體加上線上的方式，一定能超過去年的10億的紀錄。而文博會是一顆重要的種子，接下來的時間，廠商都會慢慢的收成與收割，繼續永續經營，這也是文博會相當重要的任務。

高雄市長陳其邁表示，藉由便捷的交通，讓許多年輕人相當喜愛這次展覽，希望大家能夠真的拉著提箱前來選物然後滿載而歸，高雄曾經舉辦港勢博覽會，當時的標題就是「以台灣的高雄，邁向世界的高雄」，由此可看出高雄人的開闊，對於擁抱世界的決心。今年台灣文博離開台北，就是一種解放，看到全台灣各地都有不同的文化創意呈現，也歡迎大家到高雄展覽館，一定會滿載而歸。