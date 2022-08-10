連鎖餐飲集團乾杯(1269)雖受惠展店效益撐盤，使2022年上半年營收逆勢改寫同期新高，但在兩岸疫情升溫夾擊下未達預期成長，導致稅後虧損達1.04億元、每股虧損5.59元，雙創同期新低。不過，集團表示，營收動能已自6月起復甦，力拚下半年營運谷底強彈。

乾杯旗下目前有6個品牌、兩岸合計64間門市。其中，台灣共43家門市，包括16家乾杯燒肉居酒屋、11家老乾杯（包括KANPAI CLASSIC）、9家黑毛屋、3家黑毛屋本家、3家麻辣45、1家和牛47。中國大陸共21家，包括11家乾杯燒肉居酒屋、10家老乾杯。

乾杯2022年上半年合併營收15.92億元、年增達13.88％，創同期新高。但營業虧損達1.17億元，毛利率降至47.74％、營益率負7.39％，均創同期新低。雖有業外收益挹注，稅後虧損1.04億元、每股虧損5.59元，較去年同期顯著轉虧、齊創同期新低。

乾杯表示，台灣事業群上半年營收年增3成，主因去年同期三級警戒禁止餐飲內用、比較基期較低。今年4月本土疫情升溫再度造成來客大幅下滑，雖積極透過外送因應，惟低單價外送市場較難彌補營收，加上展店營運成本增加，預期效益受疫情壓抑，導致營運虧損。

而中國大陸事業群上半年亦受疫情爆發影響，但因有展店效益挹注，使營收衰退幅度相對受控、年減1成。不過，上海封城長達2個月，導致上海事業群第二季營收驟減6成，加上深圳、北京等多地營運受防疫管控被迫暫停，加劇整體營運虧損幅度。

展望後市，隨著兩岸疫情趨緩，上海解封有序恢復堂食，各地雖仍受接客數限制等防疫政策影響，但民眾需求熱絡已使中國大陸營收逐步回溫。台灣7月來客人潮已明顯湧現，加上本季密集展店，齊力迎接中秋、雙十連假、聖誕等節慶商機，下半年表現相對樂觀。