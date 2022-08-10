不斷電系統代工廠旭隼(6409)公布最新2Q及H1財報，2Q稅後盈餘為12.8億元，毛利率為28.9%，EPS為14.66元，上半年稅後盈餘為17.81億元，毛利率為27.4%，EPS為20.46元，旭隼將於8月24日除息，配發23.5元現金股利。除息前財報佳音，激勵今早旭隼股價拉出一根長紅K棒。

旭隼位於深圳總廠、中山廠、中國內銷廠，越南廠等員工合計約4000餘名，公司在2010年時的EPS為5.14元，今年上半年已經來到20.46元，法人估全年有機會賺進4個股本，目前旭隼的資本額為8.72億元。該公司在UPS領域擁有20年以上深厚的產業經驗，專注DMS模式不與客戶發生利益衝突。

旭隼業務遍及100個國家，客戶分散為重要政策，訂單源自400個以上客戶，為滿足差異化需求，UPS產品料號達10,000種；AVR/Inverter高達3500種。2011年~2021年十大客戶比重約35%，最大單一客戶佔營收低於15%。

旭隼靠「經驗密集」掌握出貨的靈活度，不斷電系統的任務，是利用電池、充電器、逆變器搭配其他電子元件，讓如停電、跳電等電力不穩時，讓電器、機具能不受破壞。

2018年起，旭隼的EPS每年就都超過20元，配息率也都在8~9成。今年上半年EPS更高達20.46元，已經是去年全年的75%，法人估，若以上半年的獲利動能延續不變下，全年有機會賺4個股本。