南俊國際(6584)7月營收1.86億元，月增3.2％，年減10.1％；累計前7月營收12.69億元，年增15.5％。公司指出，現有美系資料中心客戶以及新增另一家美系資料中心新客戶總計兩項新產品已經通過測試驗證，今年小量試產，明年上半年產能將正式開出，明顯貢獻營收。

南俊國際第二季營收5.59億元，年增11.44％，累計上半年營收10.83億元，年增21.4％，近期將公布半年報，由於去年同期台幣匯損嚴重，上半年每股盈餘僅0.28元，今年上半年營收規模放大，加上台幣貶值效應，預期獲利將呈數倍成長。

今年7月營收較去年同期下滑，主要受到客戶調整庫存影響，預期第三季營收將較第二季略為減少，但現有美系資料中心伺服器導軌則持續依客戶需求出貨。

此外，現有美系資料中心客戶以及新增另一家美系資料中心新客戶計有兩項新產品皆已通過測試階段，目前持續依照客戶進度進行量產計畫，預期2022年第四季或2023年第一季開始可挹注營收。