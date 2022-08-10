農曆七月鬼門開，晶華國際酒店集團旗下風格設計旅店品牌Just Sleep捷絲旅台北西門館配合鬼月氛圍，即日起至9月11日推出「驚奇一夏～民雄鬼屋實境體驗」住房專案，住房加贈吃到飽自助式早餐，參訪楊謹華主演電影《民雄鬼屋》唯一授權、首度聯名的「民雄鬼屋實境體驗特展」，每房每晚可再享悠遊國旅1,300元補助折抵，入住兩天一夜精緻雙人房每房千元有找，加購高鐵車票另享75折起優惠。

Just Sleep捷絲旅台北西門館表示，南美館的殭屍展掀起一股話題熱潮，8月適逢民俗鬼月，西門館便獨家攜手北台灣高人氣的「民雄鬼屋實境體驗特展」包裝住房專案，入住即依房型人數免費贈送鬼屋實境展門票，挑戰勇氣與膽量的極限。特展中除了還原電影場景例如：古井、公墓、校園泳池無頭命案等傳說現場外，還利用5G科技營造深入鬼屋的臨場感，藉由沉浸式的引導與互動，讓旅人在區域範圍內找尋線索，自由穿梭虛與實的驚嚇場景，彷彿身歷其境走進這棟全台著名的駭人老宅中。最大賣點是工作人員還會扮鬼、在轉角陰暗處或是隊伍後面，冷不防出現嚇人，讓旅人擁有不一樣的鬼月體驗。