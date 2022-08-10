小S認出焦凡凡是婁峻碩的女友。（東森提供）

焦凡凡笑說只要小S叫她分手她就會願意。（東森提供）

小S（徐熙娣）主持的東森《小姐不熙娣》，日前找來近年在演藝圈相當活躍的新生代主持人「徐凱希、關韶文、焦凡凡」錄製「新秀主持人爭霸戰」主題，分享他們主持遇到危機當下該如何迎刃而解的經驗談，並由榮獲第56屆電視金鐘獎綜藝節目主持人獎的炎亞綸擔任評審。

前幾年從歌手、演員身分轉戰主持的炎亞綸，作風幽默又犀利，直率敢言的個性也成為網路上的「流量密碼」。擔綱新秀主持人評審的他謙虛表示，「以自己的資歷來說，其實不應該獨坐在舒服的雙人沙發區」，小S聽了則悠悠地說：「講真的，因為你在主持界也不是非常資深，但你偏偏不要臉的得了一座金鐘獎，那這樣我們怎麼好意思把你跟他們（新生代主持人）放在一起呢？！」稱讚中帶點刺的玩笑話，讓大夥聽了全笑噴。炎亞綸也幽默回說：「我其實真的可以再跟大家競爭一次，我是個蠻謙虛的人。」還甜讚小S：「這裡要講資深的，真的沒有人比得過妳。」

節目中，談起炎亞綸印象最深刻的一場訪談，他說是當年為宣傳同志電影的曾敬驊和陳昊森，回憶當時的訪談過程，炎亞綸說他們深度對話到後來的氣氛，讓他忍不住問了腳本上沒有的題目：「你到底有沒有喜歡他？」陳昊森面對這突然的提問，突然在節目上哭到不能自己，平復後才坦言他在這部戲裡對曾敬驊的情感已經到了虛實無法分辨的情況。被陳昊森反應震攝到的炎亞綸，事後也致電向他道歉，擔心自己是不是不小心觸犯到他，小S聽完大讚炎亞綸：「能訪到讓來賓當場噴淚，也是蠻厲害的！」以資深前輩之姿肯定他的主持功力。

小S一見焦凡凡就立刻認出她是婁峻碩的女友，驚呼：「我當時還勸他跟女友分手耶！」因今年6月中五堅情到節目上宣傳演唱會，小S當時開完笑逗弄婁峻碩，勸他跟焦凡凡分手。身為超強助理主持人的派翠克，立刻打趣說：「她就是因為被勸完之後，才趕快來上節目。」但身為小S狂粉的焦凡凡卻豪不在意被勸離的事，直言：「S姐！我真的愛妳愛到，只有妳說分手我會願意。」這讓人跌破眼鏡的回答，笑翻全場。

雖然《小姐不熙娣》開播至今尚未有過訪哭來賓的經驗，但班底都紛紛表示有觀察到小S在某幾場訪談中哽咽，小S笑回：「我現在比較人性化。」還自爆：「以前一心只想收工，雖然現在也是，但有好聽的故事也會投入進去，以前都是假聽、真放空。」對此心有戚戚焉的炎亞綸，立刻抱怨之前和吳姍儒一同做客小S的網路節目，小S在他講故事時放空並看穿他的事，炎亞綸回憶當時，直呼：「我回去超受傷的！」《小姐不熙娣》每週一至週五晚間10點在東森綜合32頻道播出。