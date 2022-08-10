大安區豪宅交易最高總價被刷新了！屋齡14年的仁愛圓環豪宅「昇陽敦凰」以總價4.949億成交，買家是中信集團關係企業的緯來電視，而賣家也是有中信色彩的中華開發。

實價登錄顯示，仁愛圓環豪宅「昇陽敦凰」9樓戶，以總價4.95億成交，超越「元利信義聯勤」的4億成交價，改寫今年大安區豪宅最高總價紀錄，昇陽敦凰權狀達341坪擁有6個車位，平均每坪單價達到184萬。

事實上，開發金控在6月底就曾代子公司中華開發資產公告處分不動產，交易總額為4.949億，交易相對人即是緯來電視，中華開發處分此不動產獲利約2.8億。

ETtoday報導，緯來電視以4.95億無貸款買進豪宅，全球居不動產情報室總監陳炳辰分析，此次交易價格並不低，並以公司名義交易，顯示，公司買房即便納入房地合一課稅範圍，但仍有資產配置的效益，且豪宅買賣不大會受到景氣影響，有自用、身分象徵、資金去化、長期投資等功能。

緯來電視最大股東是中信集團旗下的國喬石化，擁有緯來體育台、緯來電影台、緯來綜合台、緯來精采台、緯來戲劇台、緯來育樂台及緯來日本台等多個數位頻道。