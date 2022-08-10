台灣最具指標性的新世代建築獎項 —「2022第六屆ADA新銳建築獎」，自今年三月到六月為期三個月的徵件後，共有近百件作品報名，在經過評審團的評選後，計有「台北植物園溫室整建工程」等10件作品入圍，角逐本屆的首獎及特別獎。

這屆參賽作品的建築地點遍及全台，有嘉義的實驗木場、屏東縣民公園、新竹市體育館、台北植物園等等，評審團預計在10月進行決選現勘後，於10月31日舉辦頒獎典禮，最終得獎的作品將會在12月10日到1月15日於空總臺灣當代文化實驗場展出，讓各領域的人互相交流。

因應疫情，今年評審團隊一樣透過視訊的方式與國際評審進行討論，經由第一階段初選書審，以及第二階段初選評審與參賽團隊面談，從公共性、社會、環境、心理、空間、與多樣性等角度切入思考與辯論後，選出即將角逐首獎與特別獎的入圍作品！

評審團隊表示，第六屆ADA新銳建築獎的參賽作品，反映了近兩年台灣建築生態轉變的面貌，年輕建築創作者們展現與上屆一樣高度實驗性的設計思維之外，本屆作品增添了更多的公共性，描繪了年輕建築師在困難的公共工程環境中勇於挑戰，以多樣的材料、形式，無論新建或整修、同化或異質，豐富的建築面貌，都為今年新銳建築獎添上格外的色彩。

「ADA新銳建築獎」是由台北市建築世代會 （ADA ）於2012年發起，邀請45歲以下的創作者，以座落於台灣的建築設計或裝置作品參賽。今年更特別邀請a＋tec《實構築》季刊負責策展，結合展覽、論壇與出版等形式，展示台灣建築的即時縮影，今年底在台灣當代文化實驗場展出的得獎作品，希望提供年輕創作者一個發聲與橫向對話平台，與各領域交流，並共同構思更全面的未來。