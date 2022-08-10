台中市市長盧秀燕昨日（9）表示，「大眾運輸不是為了賺錢，應該服務市民為先！」並指出，「雙十公車」前10公里免費、超過10公里只需多付10元，優質的服務、便宜的價格，已經有150萬人綁定；她的施政的目標很明確，就是台中必須朝「低碳城市」邁進，她會努力讓綿密的大眾運輸系統，成為民眾代步的生活日常。

盧秀燕昨日在臉書發文表示，「大眾運輸不是為了賺錢，應該服務市民為先！」盧舉例，就像「雙十公車」這項市民早已很熟悉的政策，前10公里免費，超過10公里只需多付10元，優質的服務、便宜的價格，已經有150萬人綁定。

盧秀燕強調，「市府用大眾運輸賺錢，吃虧的就是市民，我們以服務市民為先！」她施政的目標很明確，台中必須朝「低碳城市」邁進，便利的大眾交通，用捷運、公車、iBike交織成運輸網絡。市民享受公共服務，就能減少碳排放，為了下一代的生活環境，我們現在就必須準備。

針對台中市交通相關政策，盧秀燕指出，台中市7月一次齊發6條幹線公車路線，串聯鐵路、捷運、國道客運及重要交通轉運節點，效果很明確，以700路崇德幹線為例，運量從3萬人次提高到6萬人次，轉型成果有目共睹。市府會持續努力，讓綿密的大眾運輸系統，成為民眾代步的生活日常。