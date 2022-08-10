群聯公司董事長兼執行長潘健成，2014年因財報不實遭起訴，台灣高等法院依負責人犯證券交易法之申報及公告不實罪判囚1年10月，另使公務員登載不實罪共19罪各判刑3月，應執行有期徒刑1年10月，都獲緩刑5年，向公庫支付3000萬元。可上訴。

群聯公司在2009年至2014年間所編製之財務報告，對於重要性之投資決策資訊並未如實揭露於財務報告上，潘健成將這些資產負債表、損益表核章，再由群聯公司將內容重大虛偽不實之財務報表上傳公告，損害證券交易市場投資人之正確判斷，及主管機關對於群聯公司財務報告查核之正確性。

高院考量潘健成犯後坦認犯行，配合偵查機關提供相關資料以釐清犯罪事實，且未曾因故意犯罪而受有期徒刑以上刑之宣告，經審酌其等犯罪情節、犯後態度，宣告潘健成緩刑5年，以啟自新，潘向公庫支付3000萬元且須參與法治推廣教育合計5場次。