每個人的花錢習慣不同，有些人大手大腳，對於金錢流向毫不在意，也有人視錢如命，對花出去的每筆錢都斤斤計較，命理網站「星座上上簽」分享，摩羯座、金牛座、雙魚座超摳門，除非對象值得自己付出，否則絕不輕易掏錢包，想占他們便宜難如登天。

TOP3摩羯座

摩羯與其說是摳門，不如說是很會算計，如果他們的付出能有回報，或者你是值得他付出的人，那他們就會心甘情願的付出，一點都不摳門。這也是很多人跟摩羯談戀愛時，都會說他們精於算計的原因，因為他們不確定你真的能和他走下去，所以不願意付出太多。

TOP2金牛座

金牛摳門，對自己更是小氣，他們屬於那種能省就省的人，只要認為這錢不該花，就絕對不會掏錢包，不過他們願不願意付出其實與對象是誰息息相關，若對方是自己在意的人就會特別大方，甚至比對自己還要大方，但與他們關係一般，就很難從他們那裡占到什麽便宜。

TOP1雙魚座

雙魚不太會給人摳門的感覺，但實際上很多時候他們都是那個出錢比較少的人，可能是因為他們對於金錢不是特別在乎，所以也沒考慮那麼多的緣故，不過該說他們是真的單純，還是演技太好？儘管雙魚總說自己不重視金錢，但到了真正要付錢的時候，卻又不會輕易掏錢包。