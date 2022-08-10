高漲的房價成為難以負荷的居住壓力，成為人口外移最直接的推力，民眾選擇「用腳投票」，遷移到房價負擔相對低、更為宜居的城市。今年上半年七都人口淨遷出最多的10個行政區，台北市占了八個，且房價均在5字頭以上；人口淨遷入的10個行政區，清一色為有產業群聚、新興重劃區，房價每坪24萬元以下。

永慶房產集團根據七都各民政局人口資料及內政部實價登錄資料統計，上半年人口淨遷出的前十名行政區中，以大安區遷出8,691人最多、士林區遷出6,250人次之、中山區遷出5,508人位居第三。

永慶房屋研展中心副理陳金萍指出，城市磁吸人口的效應已不復見。而人口外流的原因很多，包含未明顯提升的所得，居高不下的房價、租金、消費水平，加上北部交通路網及公共運輸日益便捷等，都是可能促使人口流向周邊蛋白、蛋殼區，加劇脫北潮的原因。

比較特別的是桃園市大園區也入榜前十大人口流出行政區，陳金萍指出，「桃園航空城開發計畫」於去年邁入實質開發階段，申請自願優先搬遷區的民眾陸續辦理戶籍遷出的手續，才會產生大量人口流出的現象。

七都「淨遷入人口」行政區，前三名分別由桃園市「龜山區」，以淨遷入人口1,797人，位居七都行政區人口紅利寶座，再來是同樣位於桃園市的「觀音區」淨遷入1,489人，第三名則是高雄市「仁武區」淨遷入689人。

陳金萍表示，今年上半年七都「淨遷入人口」前十名行政區，幾乎都由低基期房價的蛋白、蛋殼區包辦，且出現了不少罕見的新面孔。仔細觀察這些行政區，其實都有些共同之處，譬如挾帶產業群聚發揮的人口磁吸效應，或是新興重劃區等利多議題，更重要的是住宅均價都落在相當親民的1字頭、2字頭，在這些因素匯集下，產生了強大的人口拉力，自然成為熱門遷入地區。