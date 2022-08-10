美國眾議院議長裴洛西訪台前後，傳出多起資安攻擊事件，市議員黃守達、謝志忠等人質詢時要求市府研考會謹慎因應。（黃守達辦公室提供／張亦惠台中傳真）

美國眾議院議長裴洛西訪台後，共軍進行軍事演練，此外也陸續有公部門網站被癱瘓入侵，台中市議會今天進行民政業務質詢，藍、綠議員都關心資安攻擊事件是否波及台中市，請市府謹慎因應。研考會主委吳皇昇則表示，目前資安維護沒問題。

議員陳文政表示，共軍這次的演練已不只局限在實體兵力，戰場已經深入網路世界，國防部、外交部等中央機關網站被癱瘓，高雄環保局的網站更被成功入侵竄改照片，憂心市府掌管全市的戶政、交通等機敏資料，會不會有被侵入、竊取的危險？若發生戰爭，民眾是否會失去查詢資訊的管道？

研考會主委吳皇昇表示，市府針對事前預防、事中應變、事後復原建立機制，將各機關相關設備和機房向上集中防護，避免單點突破，並使用防火牆、入侵偵測、電子郵件過濾檢測、應用程式掃描、系統滲透測試等，也針對市府員工進行社交工程電子郵件檢測，防止員工點選錯誤網址，平時也已建立資安或個資事件通報內控作業程序，如有發生資安事件將依程序進行應變處置及復原，完善資安防備措施後再開放。

美國眾議院議長裴洛西訪台前後，傳出多起資安攻擊事件，市議員黃守達、謝志忠等人質詢指出，台中市警察局日前系統當機是否與此有關？市府資訊系統受攻擊情況有無增加？且因德國、歐洲等議會後續都有訪台計畫，要求市府研考會應謹慎因應。

研考會主委吳皇昇表示，裴洛西訪台後，台中市府相關單位的資安攻擊事件確實有略微增加，但增加幅度不明顯，也沒有真正傷害到系統，目前資安維護沒有問題；警察局系統當機應屬於操作或保養失準，已協助加強。