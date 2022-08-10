位在新北市新莊區的塭仔底濕地公園，是新莊唯一兼具親水、生態、休憩、滯洪功能的公園，濕地公園內設施完備，有迎賓廣場、兒童遊樂區、休憩涼亭和溜冰場等，更有大小朋友最愛的戲水池，免費暢玩清涼有勁！

其中，塭仔底濕地公園戲水池更是盛夏酷暑期間，小朋友們最愛的消暑設施，不僅可以免費戲水，還設有大、小噴泉和超好玩的彩虹噴水隧道，是親子消暑沁涼的避暑勝地，即日起開放至9月30日，每周二至周日上午9點至下午6點，每半小時噴水10分鐘，每日戲水池開放前清潔，每周一進行設施及場地維護不開放使用。

來到塭仔底濕地公園除戲水外，也別忘來一場生態之旅，在塭仔底濕地公園內從建置完工初期的小樹苗，如今已成為有林蔭的環狀步道，放眼望去處處是綠地，透過中港大排志工隊暨新莊社大濕地服務隊積極進行棲地維護、生態復育、製作浮島、栽種水生植物淨化水質下，園區內原生植物已達百種以上，並吸引小鷿鷈、紅冠水雞等鳥類築巢下蛋，成功孵育雛鳥，尤以紅冠水雞至今已繁衍多代，是新北市都會區裡少見具有生物多樣性的人工濕地生態公園。

體驗完濕地公園之後，可往中港大排河廊前進，中港大排是新莊地區重要水利設施，迄今已是新莊區頗負盛名代表性地標，有台版清溪川之稱號，也吸引許多偶像劇前來取景拍攝或網美打卡，是附近居民日常散步或運動的最佳休閒場域，兩側處處可見鬱鬱蔥蔥五顏六色蒼翠樹木及綠植花卉，園內美拍景點俯拾皆是，色彩斑斕積木橋、Q萌可愛彩繪牆和水聲悅耳落瀑等景致，倘佯其中不僅身心舒暢且很療癒。

玩累了、走累了、肚子餓了，可以到新北市政府水利局委外營運的咖啡館，位於中港大排服務中心1樓，門面以舊窗創造新舊世代的交錯感，並以彩繪大樹創造視覺延伸效果，是一個提供休憩空間及城市人文聚集的地方。

傍晚時可由河廊中央橋下的浮筒橋散步至凹灣碼頭，走在浮筒橋上可以感受微微上下起伏的律動感，來到凹灣碼頭可以坐在階梯上，吹風看湖欣賞凹灣碼頭湖面波光粼粼，充實的半日遊，讓大家帶著滿滿的幸福感回家去。