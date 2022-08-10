韓國單日確診規模持續擴大，截至今天凌晨零時，單日確診人數突破15萬例；當局指出，上週國內民眾移動量已超過疫情前水準，可能促使確診規模擴至單日20萬例以上。

韓國中央防疫對策本部通報，截至今天凌晨零時，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診案例單日新增15萬1792例，時隔近4個月超過15萬例，累計2084萬5973例確診。

在7月底出現緩和跡象的韓國疫情，近一週又出現擴散跡象，當局今天引用統計廳提供的資料，8月第一週全國移動量達到近2.7億件，較疫情前的2019年同期還多出2%。

韓國防疫當局最早預期這波疫情規模可能達到單日28萬例高峰，但之後下修至20萬例，7月底出現緩和跡象後又下修至15萬例，但在民眾移動量回溫、光復節連假等造成接觸機會增加的不確定因素影響下，疫情規模可能較原先預期更大。

中央防疫對策本部9日記者會中說明，對疫情變化仍須觀察，但也再次提高對疫情預期，表示可能在「8月中達到20萬例」。

重症及病歿人數也顯現增勢，截至今天凌晨統計的重症人數較前一天增加38例至402例，時隔3個月突破400例；病歿人數單日新增50例，是5月22日以來首次達到50例。

新崛起的Omicron BA.5病毒變異株在韓國確診案例檢出率已達到76.3%，據當局統計，再次確診的案例占比有擴大跡象，從7月第2週的3.71%增至第3、第4週的6.59%及5.43%。

不過，韓國當局也指出，接種疫苗者比未接種疫苗者再次感染的機率更低，統計顯示，接種兩劑疫苗者再次確診機率較未接種者低48%，接種3劑疫苗者則低74%。