台大昨（9日）判定民進黨桃園市長參選人林智堅論文嚴重抄襲，林智堅陣營回擊「未審先判」，民進黨也質疑台大公正性。對此，同黨台北市議員王世堅表示，台大有崇高學術地位，是全台驕傲，不應該挑戰社會智慧，他更直言，學術是國家基石，政治與選舉不該去碰！

針對林智堅被台大判定為抄襲一事，民進黨發言人黃世杰昨表示，民進黨支持林繼續捍衛清白，向社會澄清與說明相關案情。黃世杰另指出，台大學倫會召集人蘇宏達在記者會上並未公布審查經過，外界不知學倫會是否有其他成員有不同意見，蘇也未說明為何沒採納林智堅提供的事證，以及林已表達願意到台大做說明，為何學倫會要急著召開記者會公布審查結論。

黃世杰強調，以上諸多疑問，若蘇宏達為首的台大學倫會不向社會大眾說清楚，審查的公正性將受到質疑。

對此，王世堅昨在政論節目中表示，台大是全台灣的驕傲，有很崇高的學術地位，「我們不應該挑戰社會的智慧」，而社會也已經做出一些判斷，非常清楚。同時他認為，綠營一開始真的是無妄之災，黨內人才濟濟，難免有一兩人因疏忽、作法不周延，而導致這樣的事情。

王世堅仍對林智堅的選情持樂觀看法，但也喊話「不要將學術與選舉扯在一起」。他指出，學術是國家不該碰觸的東西，更重提了「若有一天進了醫院、躺在手術台上準備動手術，得知執刀醫師的論文是抄襲的，『請問你敢給他開刀嗎？』」的說法，直言學術是國家的基石，任何人、選舉與政治都不應該去碰。