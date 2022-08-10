民進黨桃園市長參選人林智堅已被台大判定論文抄襲情節嚴重，建議撤除學位，大批學者與研究生共同發起聲明，認為此案與2020年國民黨高雄市長參選人李眉蓁論文案相同，代表的都是不肖學者和大學與政客勾結的醜陋現象，為避免類似情事再發生，提出4點呼籲，盼能設立特別監督機制加以防堵與把關。

包含世新大學社會發展所教授黃德北、政治大學法學院副教授廖元豪與台灣大學政治學系教授左正東等學者在內，共同在「大學授予政治人物學位應有公眾監督機制」連署當中表示，反對在職專班制度成為政客和大學之間權勢交換的管道，使黨、政、軍變相公然重返校園。

聲明提到，除了論文抄襲爭議，他們更關切政治權力和利益是否侵犯大學學術自主的問題。林智堅和李眉蓁抄襲爭議，涉及其作為研究生又兼具政治人物雙重身分的利益衝突。

聲明進一步指出，林智堅就讀中華大學科技管理所期間，已是立委柯建銘的貼身助理，就讀台大國發所期間更已經擔任新竹市長，兩所大學和系所教師是否因為他的身分代表的權勢和利益，而有所差別待遇？同樣的，李眉蓁撰寫論文時，擔任立委張顯耀特別助理，中山大學是否因此必須與人為善，而破壞學術品質？

「不幸的是，從林智堅或李眉蓁的案例看來，學者的醜態慘不忍睹」，聲明強調，李眉蓁的論文幾乎皆抄襲自其他碩士論文與期刊論文，但擔任指導教授的中山大學大陸所所長林德昌卻毫無審查即放行畢業。林智堅在中華大學的論文和竹科管理局委託案大篇幅雷同，林智堅自辯是原創，那麼不是林智堅涉及自我抄襲，就是委託案的主持人中華大學教授李友錚與副教授王明郎抄襲學生著作。

聲明稱，林智堅在台大的案例，則是他藉參選新竹市長的優勢資源，將民調資料提供給指導老師陳明通，讓老師可以餵養其他研究生。抄襲門爆發後，已是國家安全局局長的陳明通，多次發表聲明替林智堅辯解，並承認未經林智堅同意，將林的研究計畫書提供給不知情的余正煌參考，導致兩人論文部分章節大幅相同，引發風暴，其行徑已完全違背學術研究倫理。

為防止學術倫理被破壞，大批學者與研究生於聲明提出4點呼籲：

1、中華大學與臺灣大學應該藉此次之學術倫理審查機會，從嚴自清兩校的官學交易、破壞研究倫理的弊端，重建校譽，並防止醜聞再現。

2、民代參選人於參選登記時、政務官於受任時應提供論文全文電子檔於「台灣博碩士論文加值系統」供公眾下載，以求對政治人物學歷與學術能力最基本的監督。

3、政客委請槍手代寫論文比抄襲或瞟竊更為嚴重，卻更難發現。教育部應儘速建立吹哨人保護、獎勵和免責制度，以期待弊案有被揭露的一天。

4、教育部應該對「抄襲門現象」訂定出學術倫理指引，以防止弊端，包括：同一教授同時指導研究生人數是否應訂上限、指導教授對論文審查和口試疏失的究責、研究生論文浮濫設定保密年限的管理問題、指導教授隱匿論文修改建議來源導致學生抄襲時如何糾正等。