日本政府於近日同意「核廢水」排放入海相關設備主體工程動工，國際社會發起「Don't Nuke the Pacific」連署，譴責日本政府決定從福島第一核電廠釋出超過128萬噸的放射水至太平洋，全國廢核行動平台今天在於日台交流協會門外宣讀公開連署信，並請其代為轉交給日本政府，呼籲撤回核污水排放入海計畫。

公開信中強調，由聯合國人權理事會所任命的3名獨立人權專家於2021年4月的聯合聲明中已就日本的決定強烈表達遺憾，並直指「此一決定令人非常失望，因為專家認為仍有其它解決方案可以處理這個問題」。

地球公民基金會顧問蔡中岳表示，公開信共有70個美國民間組織共同發起，至今已有161個跨國組織連署、15名學者、60名韓國國會議員也加入連署，包含美、日、英、德、法、韓、加拿大、台灣、澳洲、芬蘭、丹麥、印尼、印度、坦尚尼亞、摩爾多瓦、賴比瑞亞、馬拉威、馬紹爾群島等國。核污水尚未開始排放，考量未來對於台灣漁業與海洋可能的衝擊，台灣更該重視此一問題的後續影響，呼籲日本政府可以懸崖勒馬、撤回計劃。

全國廢核行動平台發言人崔愫欣表示，若以現行估算，恐怕會有128萬噸排至太平洋、且恐要排放30年至40年，日本社會也有諸多反彈，台灣民間團體響應世界行動，希望日本政府撤回決定，聆聽國際社會的擔憂。

全國廢核行動平台由代表遞交公開信，與國際共同呼籲日本，包括撤回從福島第一核電廠釋出放射廢水到太平洋的計劃；聆聽福島及周邊縣的農、林、漁業合作組織和消費者乃至於國際社會相關團體的堅定反對聲音；停止一再以誤導的用語，如「處理過的水」或「ALPS 所處理過的水」描述ALPS 所處理的輻射水；考慮並考察當地社區和公民社會團體所提出的替代方案，例如利用現有技術建造大型儲槽，作為解決此一嚴重問題的替代選項。