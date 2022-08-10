共軍機關報《解放軍報》10日在〈人民空軍開闢警巡戰巡新航跡〉一文中披露，在台海環島演習前的7月下旬，空軍航空兵「王海大隊」所在旅飛行員楊春雷，駕駛中國第一代匿蹤殲-20戰機，對進入中國東海防空識別區的外國軍機進行識別查證，但沒有說明是哪一國軍機進入東海防空識別區。

2013年11月23日，中國宣布畫設東海防空識別區。當天出動多架大型偵察機首次執行空中警巡任務，同時出動預警機和多型戰鬥機，實施支援掩護和指揮保障。楊春雷說，剛開始執行警巡任務時，還有個別國家抗議和外國軍機挑釁。隨著中方海空力量實現東海防空識別區常態化管控，如今各個國家的飛機基本都能夠按照程式正常飛行。保持常態化警巡以來，空軍對進入東海防空識別區的外國軍機及時識別、判明類別、全程監視，對異常和不明空情採取相應措施，有效捍衛空防安全。

《解放軍報》文章指出，殲-20戰機也參與了東部戰區目前在台灣周邊舉行的實戰化聯合演訓。

據稱，殲-20是中國裝備的第一種有人駕駛匿蹤戰鬥機，原型機在2011年首飛。2017年，殲-20首次以三機編隊的形式參加慶祝中國人民解放軍建軍90周年閱兵式，同年，中國國防部發言人正式宣佈殲-20已經批量交付部隊。在2021年7月1日慶祝中國共產黨成立100周年大會上，15架殲-20戰鬥機編隊亮相，引發熱議。

在今年3月31日舉行的大陸國防部例行記者會上，發言人吳謙大校回應殲-20與美軍F-35戰機近距離相遇的提問表示，共軍空軍肩負著保衛國家領空安全的神聖職責。必須強調指出，在捍衛國家主權安全問題上，中國人民解放軍始終是敢於亮劍、善於亮劍。