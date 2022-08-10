各機關的辦公廳舍是重要的服務據點，在經歷過921大地震後，政府自89年起積極強化公有建築物的耐震能力，並於106年起透過前瞻特別預算，協助各級機關加速推動相關工作。內政部今（10）日表示，中央廳舍耐震補強已投入47.63億元，截至目前公有廳舍補強達成率逾九成。

內政部表示，921大地震後，行政院在89年核定「建築物實施耐震能力評估及補強方案」(公有建築物)，針對88年12月31日以前設計建造的消防廳舍、公有市場、醫院及社區活動中心等重要防災廳舍，進行列管及耐震補強重建。

內政部說，列管的建築物須透過初評及詳評來確認建築物的耐震能力，若耐震能力不足，則要進行補強，倘評估補強不具效益時則拆除，以確保公共安全。

內政部指出，為擴大推動重要防災廳舍補強工作，行政院於106年核定「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設-公共服務據點整備-公有危險建築補強重建（106-114年）」，其中中央廳舍耐震補強，已投入47.63億元，此外，也補助100.98億元經費，協助地方政府共同推動相關改善補強、拆除重建或新建工程。

內政部表示，自106年推動迄今，公有廳舍改善完成數量由6,432件（50.6％）大幅成長至11,736件（92.3％），顯見特別預算投入已發揮協助及引領各機關重視廳舍補強的功效。

內政部指出，截至7月底，全國公有廳舍已完成耐震初評3萬528件（達成率98.2％）、詳評1萬6,330件（達成率98.3％）、補強9,462件（達成率92.3％）、拆除2,274件（達成率92.5％），大幅提升公有建物耐震安全。未來國內若發生重大災害時，這些據點也可轉換成應變、救災救護、安置收容的防災空間，發揮防救災機能。

內政部說，以嘉義縣中埔消防分隊廳舍為例，廳舍在78年啟用，屋齡近30年，經評估鑑定結果須進行結構補強。考量分隊平日肩負中埔地區第一線救災的重要勤務工作，為保障建築內人員安全及繼續發揮公有建築物的機能，由前瞻計畫補助418萬，縣府負擔54萬，採用擴柱工法來強化結構安全，並已於109年2月13日完工驗收合格。

內政部表示，未來將透過前瞻經費持續挹注地方政府，並加強管考改善進度，以加速公有建物耐震補強工作，完備國內公有建築物耐震能力，保障民眾生命財產安全。