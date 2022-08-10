中市議會今天民政業務質詢，台中市議員施志昌指出，盧市府把廣設公托拿來當政績，但實際上台中市的公托涵蓋率僅1.3％，是六都倒數第二，問題就出在找不到場地，批府高層沒魄力，放任社會局單打獨鬥。副市長黃國榮則回覆，沒有讓社會局單打獨鬥，各部會都有在協調，實際上也有具體進步。

施志昌指出，盧市長上任後公托增加在六都裡也只是後段班的成績。到今年6月為止，盧市長任內增加了15處公設民營托嬰中心與社區公共托育家園，收托人數增加337人，桃園則增加了32處公設民營托嬰中心與社區公共托育家園，收托人數增加830人。不僅增加家數桃園是台中的2.1倍，增加的收托人數桃園更是台中的2.46倍。

施志昌認為，台中公托涵蓋率在後段班最重要的原因在於市府高層沒有魄力，社會局必須單打獨鬥，每次都說持續盤點空間，府一層不能直接協調空間給公托甚至是其他照顧服務使用嗎？就是因為市府高層沒有魄力，才讓台中公托涵蓋率在六都吊車尾。

社會局回應，全市公托由盧市長上任前的5處成長至目前共24處，增加19處，增設率高達260％，六都最高；收托人數也由163人增加到584人，成長3.6倍，預計年底可收托超過900人，另，目前全市已規畫50處適當地點佈建公托，台中市公托前期有些是小公托，無法大量收托嬰幼兒，將積極規畫陸續擴大為大公托，可照顧更多孩子，增加涵蓋率。