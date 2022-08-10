交通部​訂定「簡易型1日遊國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項」，列出23點應記載、9點不得記載事項，例如合約內行程、交通、價格、餐飲等須明確揭露，不得使用「僅供參考」等不確定文字，最重可罰50萬元，公告即日生效。

交通部指出，旅行業辦理國內團體旅遊，不論其旅遊行程日數多寡，均應於出發前與旅客簽訂國內旅遊定型化契約，以確保雙方權益。惟查，實務上部分旅行業辦理簡易型1日遊國內團體旅遊，於旅遊當日在固定地點（例如：捷運站出口）供旅客現場臨時報名參團，卻未依規定與旅客簽訂國內旅遊定型化契約。

旅行辦理國內團體1日遊的態樣約可分為2類，為旅客預先報名參團（計畫型旅遊），其適用國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項之規範；另一為旅客於旅遊當日現場臨時報名參團（即興式旅遊），即本應記載及不得記載事項所規範。

交通部說明，為因應旅遊市場實際需要及便利性考量，因此簡化國內旅遊定型化契約應記載及不得記載事項，並依《發展觀光條例》及《消費者保護法》規定，擬具簡易型1日遊國內旅遊定型化約應記載23點及不得記載事項9點。

交通部表示，契約應記載旅遊地區、城市或觀光地點及行程，包括起點、終點、日期、交通工具、餐飲、附隨服務等，如有購物行程也應載明。另契約旅遊費用包括旅客個人費用、小費、旅行業代辦代收費用等。

交通部指出，旅行業者不得記載行程、交通、價格、餐飲服務為僅供參考等文字，也不得記載擁有對行程變更有最終決定權。若以其他方式變相或額外收費，也是違規行為。