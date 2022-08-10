日本首相岸田文雄今天進行內閣改組，可看出各派閥入閣人數與派閥在黨內實力成正比，讓這次改組在重視具經驗閣員的情況下，也能兼顧「派閥平衡」，有意打造全黨團結一致態勢。

日本放送協會（NHK）報導，岸田上午11時30分過後舉行臨時內閣會議受理全體閣員辭呈，下午1時將跟聯合執政的公明黨代表（黨主席）山口那津男會談，之後在首相官邸成立組閣本部進行內閣改組。

新任內閣閣員名單將由內閣官房長官松野博一對外公布，預計經過傍晚在皇居舉行的閣員認證儀式後，新改組的岸田內閣將正式上路。

日本經濟新聞報導，這次內閣改組有9人是首次入閣，占內閣閣員總數19人近半數之多，包括總務大臣寺田稔、法務大臣葉梨康弘等，其餘10人則是留任（5人）及再度入閣（5人）的有經驗閣員。

負責外交及安保的閣員，防衛大臣濱田靖一是第2次任此官職，外務大臣林芳正獲留任。內閣官房長官松野博一及財務大臣鈴木俊一都獲留任。

為因應防疫等課題，曾任厚生勞動大臣的加藤勝信3度就任此要職；負責防疫工作的經濟再生擔當大臣山際大志郎同獲留任。

考量到前防衛大臣岸信夫的健康狀態，卸任防衛大臣後將接任負責國家安保領域的首相輔佐官（首相顧問）。

在黨內率領岸田派的岸田這次尊重黨內各派閥意願，從各派閥提出的「入閣待命組」名單中挑選閣員。入閣待命組意指曾當選5次以上眾議員或3次以上參議員、且無入閣經驗人士。

從派閥平衡來看，這次安倍派與麻生派各以4人居冠、岸田派（不含岸田本人）及茂木派各以3人次之；二階派及無派閥各2人；森山派無人入閣。

這次女性閣員僅有2人，分別是經濟安保擔當大臣高市早苗及文部科學大臣永岡桂子。

另外，受到已故前首相安倍晉三遭槍擊身亡，意外牽扯出7名內閣閣員承認與「舊統一教」（現稱世界和平統一家庭聯合會）有所關聯，7人都在這波內閣改組去職。

這7人分別是前防衛大臣岸信夫、前文部科學大臣末松信介、前國家公安委員長二之湯智、前經濟安保擔當大臣小林鷹之、前地方創生擔當大臣野田聖子、前環境大臣山口壯，及前經濟產業大臣萩生田光一。萩生田已轉任自民黨政務調查會長。

岸田日前表明將指示檢視新任閣員及再任閣員是否跟舊統一教有關，並公布上述結果的想法。他9日也說，擔任新任閣員與黨務主管的前提，是必須自行嚴格檢視是否與舊統一教有關。

岸田此波內閣改組名單如下：

總務大臣：64歲寺田稔（岸田派，首次入閣）。

法務大臣：62歲葉梨康弘（岸田派，首次入閣）。

外務大臣：61歲林芳正（岸田派，留任）。

財務大臣：69歲鈴木俊一（麻生派，留任）。

文部科學大臣：68歲永岡桂子（麻生派，首次入閣）。

厚生勞動大臣：66歲加藤勝信（茂木派，再度入閣）。

農林水產大臣：78歲野村哲郎（茂木派，首次入閣）。

經濟產業大臣：59歲西村康稔（安倍派，再度入閣）。

國土交通大臣：70歲齊藤鐵夫（公明黨，留任）。

環境大臣：62歲西村明宏（安倍派，首次入閣）。

防衛大臣：66歲濱田靖一（無派閥，再度入閣）。

官房長官：59歲松野博一（安倍派，留任）。

數位大臣：59歲河野太郎（麻生派，再度入閣）。

復興大臣：60歲秋葉賢也（茂木派，首次入閣）。

國家公安委員長：70歲谷公一（二階派，首次入閣）。

少子化擔當大臣：41歲小倉將信（二階派，首次入閣）。

經濟再生擔當大臣：53歲山際大志郎（麻生派，留任）。

經濟安保擔當大臣：61歲高市早苗（無派閥，再度入閣）。

地方創生擔當大臣：60歲岡田直樹（安倍派，首次入閣）。