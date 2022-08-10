民進黨桃園市長參選人林智堅論文被台大認定抄襲，國民黨立院黨團今點名這段過程中連續發三次聲明挺林智堅論文抄襲的指導教授，國安局長陳明通，在兩岸局勢嚴峻下還要忙著護航林智堅抄襲，已經失格，應該主動辭職下台。

黨團總召曾銘宗表示，陳明通教授也好，陳明通局長也罷，過去三度發出聲明，帶風向護航林智堅，如此的作為有失國安局長的身分，應該知所進退，對於外界在你所指導學生論文有許多爭議、疑點，請出來說清楚、講明白。

藍委費鴻泰表示，已經有人向台大學倫會檢舉陳明通教授，違反學術倫理。現為國安局長的陳明通回應稱「現在是什麼時候了？國安問題最重要！」但陳明通在台海敏感時機還是忙著護航林智堅。現在膽敢說國安正忙，無暇去台大學倫會說明？前後矛盾。

費鴻泰也質疑，一般大學在人文科學院碩博士班指導教授，一年平均收3.8人，陳明通教授在11年的大學教授期間，平均每年收了10.5位學生，即便擔任陸委會主委、國安局局長，亦是如此。其次，全國碩博士班全國平均不公開論文比率是0.8％，反觀陳明通教授指導的論文公比率只有2.8％，陳明通教授是不是該出來向國人說清楚、講明白？

藍委賴士葆諷刺，國民黨團對於民進黨力挺林智堅表示歡迎之意，最好繼續力挺「抄跑堅」、台大認證論文抄襲碩士。此外，陳明通已經完全失格了，他根本就是論文製造機，多少在他門下指導的學生，論文題目相似度非常的高，亦如林智堅的論文。

曾銘宗也提到前副總統陳建仁到今天為止還在坦護林智堅，已經信用破產，陳建仁現在是民進黨台北市長參選人競選總部主委，國民黨團誠摯呼籲台北市民，用選票唾棄陳時中、陳建仁。