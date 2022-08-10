半導體材料供應大廠崇越科技（5434）7月營收再度攻頂，單月合併營收達46.22億元，月增0.76％、年增27.86％；累計前7個月營收為304.3億元，與去年同期相比增加29.33％，同步改寫同期新高。 崇越科技今年第二季營收達132.25億元，年增27.4％，連續六季營收繳出歷史新高後，7月營收也再創單月新猷，主要受惠光阻、矽晶圓、晶圓載具、石英等產品銷售供不應求；此外，環保工程業務亦挹注成長動能。隨晶圓代工廠擴廠資本支出持續進行帶動下，相關材料需求穩健，崇越科技全年營收及獲利力拚雙位數成長。

崇越科技整合需求銷售半導體、LCD、光電等產業之精密材料、零組件及設備外，亦提供環保綠能系統規劃服務。營業比重上，半導體材料暨電子材料銷售占比約八成，環保工程逾一成，餘為太陽能與廠務系統工程等。近年崇越科技將業務觸角擴及民生食品、健康樂活等產業，以全方位鏈結與整合實力，持續擴大集團規模。