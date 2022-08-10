新北市小英之友會昨（9）日晚間舉辦座談會，榮譽會長、前副總統陳建仁也出席，更在活動內真情推薦民進黨新北市長參選人林佳龍，讓林相當感謝，承諾要讓新北市更上一層樓，變得跟現在的新北市完全不一樣。

林佳龍今日在臉書表示，陳建仁在新北市小英之友會的活動中提到，他女兒在台中過生活，發現林佳龍擔任市長的幾年中，無論是社會住宅、社會福利、弱勢照顧等面面俱到，相當有經營直轄市的經驗，對新北市來說相當重要，因此向新北市民熱情推薦林佳龍。

「好的政治家就是要把權力當作服務」，林佳龍透露，這句陳建仁說的話他也相當認同，無論擔任什麼職務，他都會全心全意服務民眾。林佳龍認為，新北市在這10幾年來沒有預期中的進展，很多地方都可以更上一層樓，而他除了有豐富經驗，更有理念、規劃和擘畫能力，一定會將新北打造成國際化都市。

此外，林佳龍也加碼宣布，陳建仁及現任副總統賴清德都將出任榮譽主委，「很感謝他們從佳龍參選以來一路的相挺與支持，年底的選舉，我們大家一起拚，一定能讓新北成功大翻新！」