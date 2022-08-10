由於俄軍、頓涅茨克人民共和國和盧甘斯克人民共和國聯軍從7月8日到8月5日，在將近4周內的系列攻擊，烏克蘭的國際軍團人數已從2741人減為2192人。

自俄羅斯於2月底入侵烏克蘭後，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）隨即號召各國志士加入，籌組國際軍團。而俄羅斯國防部9 日在社群網上公布資料顯示，俄方持續追蹤抵達烏克蘭參加作戰的國際軍團，過去幾周又有175外籍人士抵達烏克蘭，其中包括來自喬治亞的81名戰士。

不過，近期抵達烏克蘭的國際軍團人數還沒有折損的人數多，在此期間，有335名外國戰鬥人員由俄方確認陣亡，另有389名戰士自行離開烏克蘭。

在完整統計數據方面，波蘭在國際軍團的減損率方面處於領先地位，4周以來共有99人確認陣亡，146名已經離開烏國回國。此外，還有36名來自加拿大，33名羅馬尼亞和21名來自美國的國際戰鬥人員陣亡。