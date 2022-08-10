中共持續對台軍演，國民黨副主席夏立言今率團訪問大陸，引發質疑。夏受訪表示，此行是盡反對黨應該盡的責任，做應該要做的事情，關心台灣在大陸工作、生活、唸書的朋友，不會因一時軍演就卻步，若演習影響嚴重，飛機也飛不過去。

夏立言認為，兩岸溝通聯繫是好事情，現在這個時機，國民黨不會因為碰到一些困難就卻步，也不會因為遭到攻擊就卻步；這次訪陸的成員，過去都在政府機關工作過，有經驗，不會因為一次的訪問就被統戰。

夏立言說，此行沒有做任何官方安排，也沒有要到北京去，而是會在台灣同胞聚集較多的長三角與杭州、上海一帶區域參訪，但到那若有些地方人士要安排寒暄交流也不會排斥。

至於黨內青年也反對此時訪陸，憂心影響年底選舉。夏立言說，此行沒考慮選情問題，唯一考慮的是過去近三年來，疏忽去關懷在大陸工作生活的台灣同胞、中小企業，過去近三年，現在補全，聆聽他們心聲，適當幫他們反應，做一個改善。

夏立言表示，很多人對此行有意見，但也很多人支持，多元社會中各種聲音都尊重，就做國民黨應該要做的事情，而去大陸關懷自己同胞就是應該要做的事情；在愈困難的時期，愈要關懷我們在大陸的台商、台生，聽他們的心聲。

夏立言還原，此次訪陸行是6月間就著手規畫，但因為疫情，安排上經歷很多波折，最近行程確定，才依法向陸委會報備，他回來也會依法向陸委會報告成果；6月規劃時並不知道會有美國朋友來訪、中國大陸軍事演習。

夏立言說，駐美代表蕭美琴說希望兩岸能有所溝通，蔡總統也說對兩岸有意義對話都持開放態度，工商團體也認為政府應多關懷經濟與貿易議題，作為負責任反對黨，此行只是去聆聽在大陸台商心聲，盼協助中小企業、農漁民解決遭遇困難。

夏立言表示，國民黨抗議大陸軍演，對台海安定與兩岸同胞都沒有任何助益，感激國軍守衛台灣，不會因為國民黨去大陸，一致對外的的心情就會分裂。

至於陸方說台灣是中國一部分，夏立言回應，大陸與台灣各自立場一向清楚，台灣不會因為對岸講一句話，就改變現實存在的事實，對岸必須面對這樣的事實。