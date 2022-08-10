「櫃買市場業績發表會」下週密集推出「電機機械」、「富櫃200（二）」及「櫃買特色」主題，邀請至興(4535)、桓達(4549)、千附精密(6829)、91APP*-KY(6741)、萬潤(6187)、富喬(1815)、港建(3093)、杏一(4175)及元大期(6023)與會。

配合上櫃公司111年第2季財務報告公告，櫃買中心規劃一系列之主題式「櫃買市場業績發表會」，櫃買中心指出，臺灣電機機械產業擁有完整供應鏈體系，且其中許多在櫃買市場掛牌之企業獲利良好，8月16日推出「電機機械」主題，邀請汽機車精密零組件製造廠商至興、自動化感測器製造廠桓達，以及航太、半導體與光電零組件整合製造廠千附精密等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

「富櫃200指數」成分股為櫃買市場市值最大及流動性最佳之200檔上櫃股票，該指數與臺灣中小型股票漲跌變化息息相關，係追蹤上櫃股票市場走勢之最佳指標，為利投資人瞭解納入富櫃200指數成分股之上櫃公司，櫃買中心8月18日推出「富櫃200（二）」主題，邀請新零售軟體開發與服務廠商91APP*-KY、被動元件、半導體與LED自動化設備製造廠萬潤，以及工業用玻纖紗與玻纖布製造廠富喬等3家公司經營團隊線上直播說明。

櫃買中心指出，上櫃公司產業類別多元，且產業聚落完整，8月19日推出「櫃買特色」主題，邀請印刷電路板、半導體與電子組裝設備之代理銷售及售後服務廠港建、專業醫療用品連鎖通路商杏一，以及從事期貨經紀與自營業務之元大期等3家公司經營團隊線上直播說明。