五堅情成員賴晏駒（左）和婁峻碩（中）由廣 播金鐘獎主持人徐子雁（右）教客語說「來和我約會！有來有平安！」邀全國民眾參加13日新竹縣義民祭「義民之夜」。（羅浚濱攝）

「來和我約會！有來有平安！」新竹縣暌違多年再度舉辦義民祭「義民之夜」，10日邀請目前最夯男團五堅情成員賴晏駒和婁峻碩，用客語邀全國民眾參加13日「義魄千秋-2022全國義民祭在新竹縣」系列活動，2人與並縣長楊文科一起挑擔，預告義民之夜精彩表演節目。

楊文科表示，13日晚上8點至10點10分的義民之夜「義民搖滾YA！」邀請最夯男團五堅情、金曲歌后Hebe田馥甄、教父級搖滾天團伍佰＆China Blue熱力開唱，盼全國民眾在祭典期間，一起看表演同時暢遊新竹縣，品嘗客家美食，感受好客精彩的客家文化藝術慶典。

立委林為洲說，這次義民之夜邀請到老中青幼都喜歡的知名歌手，演出陣容是歷年之最，尤其Hebe是新竹縣的女兒，最近遇到一些政治話題遭到誤解，回來家鄉表演，希望大家都能給Hebe溫暖，給予支持和鼓勵。

文化局長李安妤表示，「義民之夜」先由築夢舞集規畫「義魄千秋．嗨客風神」的大型義民客家印象歌舞劇開場，邀請聲樂家陳忠義、泰雅學堂陳智明、福爾摩沙舞劇團、台灣戲曲學院台灣特技團、飛鴻龍獅團、金曲歌手劉榮昌與縣內高中國小學生演出。

表演融入「客家溯源」、「安身立命」、「正義之戰」、「義民祭典」、「嗨客風神」5大幕16景，以結合詩、樂、舞、劇、視覺空間轉換的大型展演，以多元創作手法詮釋台灣客家元素，之後就是最吸睛的「義民搖滾YA！」

今年義民祭設計2款平安符，1款是《褒忠》客家獅文創平安符，1款為《敕令平安》文青版平安符創意繡貼。13日上午在義民廟的千人挑擔活動開幕式，將由楊文科發放限量客家獅文創平安符，文青版平安符創意繡貼則搭配義民尋寶趣活動，完成集章的民眾就就得到。