臺大雲林分院長馬惠明（右四）今表示，非常鼓勵新寫醫師發表第一件論文，萬事起頭難，第一篇從0跨到1是很大的，導師制度很重要。（周麗蘭攝）

臺大雲林分院新院長馬惠明本月1日上任，新任副院長為感染症專家洪健清、婦產科專家徐明洸、急重症專家江文莒，另有34名新血醫師加入。馬惠明今（10日）表示，非常鼓勵新血醫師發表第一件論文，萬事起頭難，第一篇從0跨到1是很大的，導師制度很重要。

馬惠明說，4年前前院長黃瑞仁為鼓勵醫師做研究，只要主治醫師發表第一篇論文，院方就頒贈一個10萬元大紅包，因為萬事起頭難，第一篇從0跨到1是很大的一步。

他說，很會寫論文的就一直會寫，有些絞盡腦汁開著電腦24小時也寫不出來，所以導師制度很重要，帶著年輕的醫生把從臨床上發現的問題、病人沒有解決的問題、有趣的現象變成論文。

馬惠明表示，發現問題、記錄下來、分析了解就是研究，有人陪伴很重要，導師要有3個特點，第一很會做研究，對研究方法有一定的水準；第二會帶學生；第三有熱忱。

馬惠明說，臺大醫院之所以會成為醫學中心，除了優質的醫療服務，最重要的機制發展研究和教學的量能，所以非常鼓勵研究，從研究方法、導師制度、到研究獎勵在在鼓勵著醫生對於研究產生興趣，在地的研究引導優質的醫療是最重要的目的。

他強調，院方鼓勵醫師寫論文，不只是它寫出來而已，而是跟臨床非常有相關，很容易直接用在照顧病人身上。

馬惠明今（10日）舉行記者會介紹新團隊，副院長洪健清為臺大醫學院熱帶醫學暨寄生蟲學科教授，投入愛滋病防治領域30年，是國際知名的感染症專家，曾於1995年獲頒團體醫療奉獻獎。

副院長徐明洸是婦產科專家，2017年起至雲林分院服務，帶領婦幼醫學中心團隊成立生殖醫學中心，大幅提升高危險妊娠醫療達到醫學中心水準，及推動周產期照護網絡服務，率全國之先成功試辦「開放產科醫院」模式。

副院長江文莒則是急重症專家，2016年擔任該院急診醫學部主任，是國內與亞洲緊急醫療的專家，他將繼續督導該院急重症醫學中心，加強整合各科醫療資源，搶救重大傷病。