營建股績優生長虹（5534）猴塞雷！今（10）日召開董事會，通過2022年上半年合併財報，在住宅新成屋案「長虹交響苑」銷售順暢，及去年以15.76億元成交且完工的「長虹新銳科技大樓」遲延至2022年第一季交屋挹注下，推升上半年獲利大爆發！大賺超過半個股本！EPS達5.80元；此外，董事會今天也公布除息日，訂8月26日除息4.40957701元。

長虹業績今年一路「長紅」！今天召開董事會，通過2022年上半年合併財務報告，累計合併營收達51.02億元，營業毛利22.55億元，營業利益20.30億元，稅前淨利20.33億元，歸屬於母公司業主淨利達16.85億元，每股稅後盈餘達5.8元。

長虹今年上半年獲利大噴出，主要是因為去年完工的台北市內湖「長虹新銳科技大樓」，於七月拍板成交，總交易金額達15.76億元，但由於買家台灣立訊精密並非本土企業，需要主管機關審查，因此延宕點交及入帳時程至2022年第一季才認列；再加上林口新成屋「長虹交響苑」銷售順暢，相對大舉推升上半年的營收及獲利大噴出。

另外今天長虹董事會，也決議通過除息基準日相關事宜，預計配發現金股利每股達4.40957701元，並訂除息交易日為8月26日，除息基準日為9月3日。

依長虹今天盤中暫收75.9元計，現金殖利率達5.8％。