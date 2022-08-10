金控公司前7月獲利衝高至2,700億元，創下史上同期第二高，只因去年基期衝太高，致出現二位數年減，然而金融股因前波股價修正幅度過大，近日連續觸底彈升，從補漲股變領頭羊，今（10）日向季線逼近。

台股加權指數因美國四大指數大跌，尤其費半指數重挫4.57％，台積電ADR也跌3.1％、聯電及日月光投控都各跌2.77％及2.81％，致台積電今天一度摜破500元大關，聯發科也大跌3％、並跌破所有均線，上市半導體指數跌幅超過1.8％，拖累電子類股指數跌1％以上，加權指數也數度跌破百點，並在萬五之下弱勢整理。

不過，在電子及加權指數回挫下，金融股連日在外資法人大敲下，指數連日挺升，日K出現連四紅，金融類股指數穩步攻高，至午盤過後，最高來到1,584.88點，與季線1,588點，僅有一小步之遙，反而成為台股盤面上領頭穩盤要角。

金融股今天盤面上以台新金、國票金、華南金及中再保等表現最亮眼，漲幅都在2％～3％以上，另中信金、第一金、統一證、合庫金、永豐金、開發金、臺企銀、彰銀、台產等，都同步上揚。