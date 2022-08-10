物價高、薪水低，讓不少民眾大嘆難存錢。一名35歲的網友悲痛地說，他每天很辛苦工作也沒存到多少錢，但卻聽到同齡朋友已經有上千萬的存款，讓他瞬間覺得自己是窮鬼、是魯蛇。貼文引起網友討論，不少人見狀直呼，35歲存款千萬很少見，95%的人只要不負債就萬幸了。內行網友則說，現在不會投資理財，想存錢真的難。

一名網友昨在臉書社團《存錢公社》上發文說，他今年35歲，每天都很認真上班、努力存錢，直到某天無意間聽到一位朋友的存款竟然已經高達1000萬元，讓他瞬間覺得自己是個魯蛇，也很像是一個窮鬼。

不少人見狀安慰原PO說，人比人氣死人；另有許多網友質疑說，35歲就能存到千萬，多少是靠家裡吧？「也有人34歲還0存款，35歲就繼承了5000萬，所以不用想太多啦」、「100萬是認真存到的，900萬是遺產」、「朋友伸手跟爸媽要的，比我一年賺得還多」。

對此，原PO也在留言處反駁說，朋友應該是還沒有繼承家裡的財產。內行網友聽了則笑說，現在這個年代，只會辛苦工作賺錢已經沒用了，不懂得投資理財，只會傻傻存錢的人，現在通貨膨脹嚴重、物價也一直漲，要存到第一桶金很難。「存款有1000萬，十之八九都不是存款來的，及早投資理財，現在也不嫌晚」、「學會理財很重要」。

也有不少網友躺平說，在這個年代沒負債就該謝天謝地了。「95%的人都跟你一樣，不用太難過，沒負債就好」、「家中有2個孩子要養，還要繳房貸，除了房貸之外，不要有其他負債就覺得慶幸了」、「36歲已婚要養2個小孩，存款常常只剩下幾千，沒負債就不錯了」、「沒負債都好」。