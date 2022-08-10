孫鵬和狄鶯慶祝獨子孫安佐官司落幕，夫妻日前到龍山寺還願，並大方熱吻，不過孫安佐當天晚上則曬出黑底白字的圖說：「有些事我一直隱瞞著大家，是時候加倍奉還了，明天...」，事後在YouTube影片嗆台灣一審檢察官要加強英文，有網友就留言勸狄鶯：「請管好自家的孩子，加倍奉還啥，是台灣對孫安佐太仁慈嗎？」對此，狄鶯也不客氣回應了。

孫安佐2018年在美留學網購槍枝零件組裝，嗆聲掃射學校，在美入獄238天後，返台遭檢方起訴，全案日前被高等法院駁回，一家人終於擺脫4年5個月的官司，孫鵬、狄鶯5日開心到龍山寺還願，不過孫安佐當晚則曬出黑底白字的圖說：「有些事我一直隱瞞著大家，是時候加倍奉還了，明天...」，事後在YouTube影片嗆台灣一審檢察官要加強英文，再度引發話題。

孫鵬、狄鶯5日到龍山寺還願。（圖／本報系資料照片）

有網友勸狄鶯：「請管好自家的孩子，加倍奉還啥，是台灣對孫安佐太仁慈嗎？」對此，狄鶯回嗆：「那是因為我對你太仁慈了，離開我的粉絲團滾出去」，有人就留言酸：「妳們一家3口不要出現，讓人傷腦筋」，狄鶯不客氣說：「你也不要再出現在我的粉絲團，你讓我覺得很噁心喔！」不過也有粉絲寫下：「安佐無罪我們都替您夫妻高興，但他言論還是要收斂一點，免得又惹禍上身。低調一點！」狄鶯則說：「謝謝支持」。

60歲狄鶯常在社群平台親民分享生活和養生之道，近日隨著孫安佐官司落幕，她的臉書也成為網友筆戰的「聖地」，對此，狄鶯今（8日）則呼籲粉絲：「不希望你們為了我吵架」，認為把自己的生活過得好，那就好了。

狄鶯回應網友。（圖／取材自狄鶯臉書）