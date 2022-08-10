新竹縣39歲王姓運動教練，1個來下腹部出現疼痛，有時痛一下子，有時痛整天，後來疼痛到無法忍受，到中醫大新竹附設醫院求診，泌尿科醫師羅敏誠做理學檢查後，診斷是「腹股溝疝氣」。

羅敏誠採用最新的3D腹腔鏡手術，在王男肚子上動刀3個約1公分以下的小傷口，比較不會破壞腹部的肌肉，經半小時的手術後，王男隔天出院，2週後症狀明顯改善。

羅敏誠指出，腹股溝疝氣用藥物治療沒有明顯效果，王男是運動教練，腹部長期運動造成腹股溝疝氣，考量術後在工作上腹部仍需用力，加上年紀較年輕，因此建議做3D腹腔鏡手術。

羅敏誠說，腹股溝疝氣大部分都是腹悶痛，尤其在肚子用力或用力解便後會有異物感，下墜感特別明顯，基本上有分先天性與後天性。

先天性好發族群像小孩，是因先天結構的關係，後天可能因為肚子老化如老年人，或是有在做重訓的族群，因高強度肚子腹部運動，造成腹壓比較高，腹壁變比較薄引發，因此建議平常可以使用一些束腹帶，來幫助腹部壓力的舒緩，不要一下把腹壓提到最高，慢慢增加運動強度比較好。

羅敏誠提醒要特別小心一種危急的狀況，醫學上叫做「嵌頓式疝氣」，症狀會出現肚子很鼓，且會突然劇烈的疼痛，甚至影響到消化功能，噁心嘔吐。

這種狀況表示腸子已經卡住，一定要儘速就醫做緊急手術，以免卡住的腸子壞死，進而併發肚子整個腹內的感染變成腹膜炎，嚴重可能會危及到生命。