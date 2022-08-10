救國團昨日舉行記者會，反擊黨產會沒收財產作法不公不義，黨產會委員許有為隨後則透過特定媒體回嗆救國團，認為雙方並無取得共識。救國團今(10)日以聲明回擊，抨擊總統蔡英文一直強調要團結，可是黨產會卻不停的假轉型正義之名從事內鬥，傷及無辜，已成為破壞團結的最大罪人。

針對黨產會的說法，救國團今日再度提出協商8次達成的5點共識，分別是：以78年作為財產移轉分界點、可回租繼續營運、和解聲明內容已拉近差距、雙方對追繳金額數字看法逐漸接近、黨產會也希望救國團能正常營運，繼續為社會大眾服務；並反問黨產會：「這5點共識是否表達過？如果黨產會不喜歡用『共識』二字，就用『共同意見』如何？」

至於黨產會認為救國團過去曾在心戰會報、校安會報都扮演重要角色，救國團說明，黨產會以50多年前的檔案，以移花接木的手法，硬是將不是救國團負責的「校園監控」的帽子套在救國團的頭上，並藉此沒收財產，「這符合轉型正義嗎？」退休主管均認為這樣的說法太沒天理。

而黨產會聲稱會顧及救國團員工權益，救國團反問，黨產會除移轉61筆不動產外，還要追繳新台幣16.35億元，遠高於團內可運用的資金，這點黨產會很清楚。

救國團指出，倘法院未准許「停止執行黨產會的行政處分」，勢將造成營運資金調度陷入困難，無法維持各單位基本運作，甚至有遭消滅之虞，請問黨產會如何顧及救國團員工權益？

救國團強調，救國團員工不是加害人，沒有侵犯人權，只是單純的為國家、社會大眾、弱勢族群服務，蔡英文總統一直強調要團結，可是黨產會卻不停的假轉型正義之名從事內鬥，傷及無辜，黨產會已成為破壞團結的最大罪人，希望黨產會能放下屠刀，立地成佛，則國家幸甚，人民幸甚。