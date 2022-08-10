成功大學產學創新總中心與國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心，今天簽署合作備忘錄，國研院儀科中心於成大成立辦公室，深化產業、學界連結，將扶植更多新創團隊，加速學界研發成果商品化，將台灣品牌推向世界舞台。

雙方今天上午舉行「合作備忘錄簽署暨國研院儀科中心成大辦公室揭牌儀式」，由成大副校長蘇芳慶及國研院副院長林博文擔任見證人，成大產創總中心主任莊偉哲與國研院儀科中心主任楊燿州共同簽署合作備忘錄。這也是成大與國研院2年前共同打造「國研院台灣半導體研究中心台南基地」後，雙方再度合作。

林博文指出，國研院在生醫領域投入相當多的資源，輔導學研界成果能夠加速商品化，面對新冠疫情與人口老化，能預見生醫領域創新對未來發展至關重要，尤其，國科會把精準醫療訂為重要發展方向，期望與南部龍頭成大有更多合作，導入國研院醫材加速器，為台灣生醫開創新未來。

莊偉哲指出，成大有大南方科研產業化11所學校的跨校平台技術，商轉過程仰賴各界專業能量與資源，協助學界產出跨領域技術成果。他說，成大工設系教授林彥呈團隊開發「智慧健促服務系統」，即是透過國研院儀科中心協助原型品試製、法規輔導、GMP廠試量產，從國科會萌芽計畫申請490萬元補助，之後再獲經濟部價創計畫2663萬元補助，並成立智遊科技服務股份公司，商品預計年底上市。

楊燿州表示，如何將學校老師研發成果技術，轉化成為台灣下一個新創獨角獸，是儀科中心輔導團隊今天在成大設立辦公室的目標，希望讓成大跨領域技術成果落地發展為新創產業，同時串聯廠商，發揮槓桿力道，創造更大的經濟價值。

蘇芳慶表示，成大2011年起投入校園新創事業輔導，2020年設立專責輔導與加速新創事業的新創加速中心，透過「成大創新圓夢計畫」，協助校園新創團隊成立新創公司，其中有18％專利成功技轉，成大提供研發、技術、人才等協助，快速補足產業缺口。他也說，成大今年率先成為全台第1所取得醫材製造及販賣商許可的大學，有助於研發成果產品化，使創新技術躍升為產業助力。