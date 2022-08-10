新竹市政府啟動公共自行車升級YouBike 2.0計畫，除既有50站採共站營運，今年也增設20處全新站點，採3階段啟用。微笑單車公司公布，竹市新增5站YouBike2.0站點，已於8日開通，累計竹市YouBike2.0達59站。

新竹市既有1.0系統有50站，今年下半年預計增設20處新站點，今年底全市將達70站，明年再增30站，另加上園區15站等，全市累計將達119站。

新設20處站點當中，第1階段設置校園周邊7站，已於7月正式上路，第2階段設置賣場、機關共5站，包括一品公園、北新竹車站後站、兒童探索館、慈雲路停車場及台大醫院新竹分院。

根據微笑單車公司公告，竹市5處新站已經開通可以租借，分別為東區一品公園15柱、東區北新竹火車站後站29柱、東區兒童探索館21柱、東區慈雲路停車場25柱，以及北區台大新竹分院20柱。

YouBike1.0會員票卡可直接租借使用YouBike2.0，會員不須重新註冊即可使用，除電子票證悠遊卡、一卡通租借外，也新增手機掃碼租借。另外，系統設計跳脫以往框架，採1車柱停放1台YouBike 2.0車輛，無法與YouBike 1.0車柱相互借還。