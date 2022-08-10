歌手趙傳演唱過許多膾炙人口的歌曲，也是雲林縣長張麗善的偶像，她今（10日）在臉書發文，提到能在「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」的現場聽到趙傳清唱〈愛要怎麼說出口〉，「真的讓人如癡如醉！」

最讓張麗善感動與欽佩的，趙傳對老家雲林的使命感，義不容辭的加入「雲林縣流行音樂人才培訓計畫」，希望能將畢生所學傳授給青年朋友，當潛力新星們的最強後盾！

張麗善強調，雲林的孩子真的很棒，因此縣府用心打造舞台，舉辦多元豐富的培訓課程，就是希望能成為青年的神隊友，「讓如同一隻小小鳥的年輕人，能夠逐步茁壯自己的羽翼，飛得越來越高！」

最後張麗善提到，這次縣府特別與中華流行音樂國際交流協會合作，用「青瑟雲鈴歌唱競賽大賞」做為起手式，前30強的選手都能參與金牌導師培訓課程，由業界權威傳授流行音樂圈的實戰經驗，決賽也將以演唱會規格實戰上場，「更有機會與趙傳等巨星評審同台競歌！」