今年來亞洲股市跌多漲少，截至2022年7月29日止，印度股市7月表現在新興國家中名列前茅，MSCI印度指數7月上漲達10%。元大印度基金研究團隊表示，印度短線可以留意通膨降溫、疫後復甦內需回穩、外資回流題材；中長線來說，印度整體經濟數據健康發展、政局相對穩定、產業結構逐漸改善，並擁年輕人口紅利，經濟成長率傲視全球其他國家，未來潛力佳。

高盛在8月最新報告中預估印度2022年GDP成長為7.7%，企業EPS增長為14%，均領先全球其他國家；再加上7月外資轉回流印度股市，油價自高位持續滑落至100元以下，透露基本面、資金面都有利於印度景氣與股市表現，印度央行8/5再度升息，升息幅度為2碼，落於市場預期區間(35-50bps)上緣，顯示短期政策重心將仍以降低通膨為優先，經濟增長和通膨預期維持不變，而當天印度SENSEX指數以小幅上漲0.15%作收，股市反應溫和，樂觀看待印度後市表現潛力。

元大環球投資團隊旗下的元大印度基金研究團隊表示，就印度近期經濟數據表現觀察，7月製造業和服務業PMI分別為56.4和55.5，仍維持在擴張偏強的情況，6月通膨7.01%表現優於預期，且呈現連續2個月下降的趨勢，顯示短期基本面受通膨、升息、戰爭等因素影響有限，股市可望維持抗跌的格局。

聯合國經濟和社會事務部（UN DESA）11日發布「2022年世界人口展望」報告，估計印度今年人口達到14億人大關，並預期印度明年人口將超越中國。對比多數國家面臨人口高齡化，印度的年輕人口紅利及內需市場潛力值得期待，長期仍樂觀看待具高成長潛力的產業，包括: 科技、新能源、醫藥等。