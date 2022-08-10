聯準會7月升息3碼符合市場預期，未來通膨及升息壓力有望趨緩，美股主要指數近期上漲1～2成。在科技股反彈帶動下，鎖定數位經濟、區塊鏈及支付生態系商機的國泰數位支付服務（00909）ETF，7月掛牌後一個月內，單位淨值回升至18元以上，較當初發行價15元漲逾二成。

國泰數位支付服務ETF近日股價也伴隨著行情反彈，從不到15元漲到18.52元，昨（9）日獲得外資買超108張，今天隨著電子科技股拉回而跌約4％，股價回落至約17.77元附近。

證交所表示，該檔ETF追蹤之標的指數是Solactive全球數位支付服務指數，指數母體為已開發市場國家、台韓上市股票，經市值及流動性篩選，並透過Solactive自然語言處理系統，以主題關鍵字識別業務與數位支付相關者，進行評分和排序後納入30家公司。

該指數採市值加權，設定個股權重上限5％，並於每1月及7月底定期審核調整成分股。

國泰投信表示，日前國泰數位支付服務ETF進行首次持股調整，新納入8檔包括超微半導體（AMD）、網路券商ROBINHOOD，美國數位軟體和整合式支付解決方案提供商BTRS，及為金融機構提供數位資產交易解決方案的系統開發商SIMPLEX等。

另外，HIVE Blockchain、比特礦業公司、微策略（MicroStrategy）等，則因市值或流動性不符門檻，或公司營運與指數主題相關性降低而被剔除。